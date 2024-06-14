ゴローズ 上銀金縄TQメタル付き特大フェザー

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原宿ゴローズで自ら購入したアイテムです。年齢と共にアクセサリーを着けなくなってきましたので手放していこうと思い出品いたしました。90年代から26年程東京に住んでおり、その間にゴローズで購入したものです。ゴローズは真贋を問うのは難しいものですので、ご不安な方はゴローズで購入、又はご自身が信用なさる代理店より購入下さい。ゴローズの商品の特異性をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。