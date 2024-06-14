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ゴローズ 上銀金縄TQメタル付き特大フェザー
商品番号 O36141455579
商品名

ゴローズ 上銀金縄TQメタル付き特大フェザー
ブランド名 ゴローズ
特別価格 税込 18,522 円
在庫状況 あり

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商品詳細

原宿ゴローズで自ら購入したアイテムです。年齢と共にアクセサリーを着けなくなってきましたので手放していこうと思い出品いたしました。90年代から26年程東京に住んでおり、その間にゴローズで購入したものです。ゴローズは真贋を問うのは難しいものですので、ご不安な方はゴローズで購入、又はご自身が信用なさる代理店より購入下さい。ゴローズの商品の特異性をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
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