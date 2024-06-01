DIABURO長財布未使用品

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カラー···ブラック✖️レッド※箱にキズあります※素材：外側/カーボン加工フェイクレザー、内側/牛革仕様：札入れ×3、カードポケット×8、フリーポケット×2、小銭入れ×1（仕切りあり）本体サイズ：約W20.5×H10.5×D2.5cm重量：約210g☆以下メーカー抜粋☆☆DIABLO×Merge初コラボ商品☆２大人気ブランド、ディアブロとマージのスペシャルコラボアイテム。DIABLO特性の魅力的な配色に、撥水性の高いMerge特性のカーボン加工を施したまったく新しいロングウォレットです。見た目の高級感などを引き立てるのはもちろんですが、丈夫で永く使用できるように考え、試行を重ね生まれた素材となっております。インナー素材には牛革を使用し外面素材に相応しい耐久性と使用感の充実を追及した仕上がりとなっております。カードポケットも８枚収納可能となっていてポケットが多い分、お札や割引券、領収書なども分けて収納でき、十分な機能性を確保しています。ファスナー部分の小銭入れはL字タイプを採用。大きく開くことが出来るので、ストレスフリーでご使用頂けます。また、仕切りがあるので、硬貨別で収納するなど使い勝手抜群です。※素人検品の為見落としがある可能性も含めたお値段となりますので、ご了承ください※