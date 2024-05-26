くらちゃん専用　ミユキプランザ モーニング 燕尾服 スリーピース　Lサイズ

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商品詳細
無言購入OK！値下げコメント大歓迎！お気軽にお声掛けください！⚠️他サイトにも出品しておりますので突然ページを削除することがあります、ご了承ください〜〜当ページをご覧頂きありがとうございます❗️〜〜■ブランドCLOTHOFMiyukiPlanzaミユキプランザモーニング◼️アイテム燕尾服 タキシード黒ブラックA-6Lサイズ結婚式披露宴入学式卒業式日本の代表的な服地とスーツブランドのミユキ(御幸毛織)の製品です。結婚式、授賞式、入学式、卒業式などでお使いいただけるモーニングスーツ(燕尾服)の上着、ズボン、ベスト、3点セットです。■素材・表地ウール100％・裏地キュプラ■状態・右足下数ミリ傷(画像11枚目)ベスト数ミリのほつれ(画像12枚目)ありますが目立ちません。それ以外は全体的に傷や汚れなどなく美品です。■サイズ(cm)○ジャケット表記：A-6(サイズL相当)着丈・・・・・・99肩幅・・・・・・47身幅・・・・・・50袖丈・・・・・・59○スラックス表記:(サイズL相当)ウエスト・・・・78(お直し+4可能)わたり幅・・・・32股下・・・・・・77.5すそ幅・・・・・23◯ベスト肩幅・・・・32.5身幅・・・・45着丈・・・・54サイズ違いによる返品は受け付けません。サイズ表記はあくまでも目安です。必ず上記採寸を参考にして下さい。◼️管理番号 293■カラー ジャケット 黒ブラックスラックスグレーストライプ#しょう☆星スーツコーナー#しょう☆星アパレルコーナーセットアップ ビジネス フォーマル スーツ
http://narcologia.ru/goods/perpetual303046.html
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