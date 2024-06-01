グッズ⭐︎EXILE TRIBE⭐︎スペシャルグッズセット

数ある中からご観覧頂きありがとうございます♪①ハートバスタオルブラック 新品未使用②マスク ブラック 新品未使用③リストバンド ブラック 一度使用④リストバンド ホワイト 一度使用⑤リストバンド パープル 一度使用（ゴム伸び有）⑥フラッグ 一度使用⑦サンバイザー 一度使用⑧メンバーメッセージ有りLIVEゴールドテープ♩自宅保管の為ややシミありです（2枚目写真）ご確認、ご了承の上購入検討お願い致します。スペシャルセットなので新品未使用も御座いますが、破格にて出品致します！ペットいませんタバコもすいませんできる限り早い発送心がけますのでどうぞご検討よろしくお願いします。



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