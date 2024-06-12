NIKE VAPORMAX ヴェイパーマックス　27cm 美品

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ご覧いただき誠に有難うございます！こちらは、、人気のナイキ・ヴェイパーマックスになります。ナイキのアウトレットにて購入したものの、サイズが合わなくてほとんど着用しなかったので状態はかなり綺麗なコンディションだと思います。サイズは27cmになります。また着用も3,4回程なので、ソールの減りはもちろんエア漏れも一切ございません。ネオンイエローの色合いがとても可愛くてお薦めの一品だと思いますので、是非この機会にいかがでしょうか？#NIKE#VAPORMAX