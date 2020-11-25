週末限定値下げ！ ARIZONAFREEDOM ネックレスセット

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商品詳細
アリゾナフリーダムのネックレスセットです。イーグルのホイール以外は全てアリゾナフリーダムになります。ホイール以外は原宿店、渋谷店、オンラインショップで購入しました。フェザーは、70mmそれとは別でシルバービーズ大×8ハートフェザー70mm鹿紐、シルバービーズ色々とお付けします。バラ売り、値下げ不可。商品の質問等はお気軽にコメントください。あくまで中古品となりますのでシルバー特有の使用感がございます。クレーム、返品等はなしをご了承の上ご購入ください。
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