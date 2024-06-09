Levis（リーバイス）ロゴプレートデザイン本革ベルト幅3.5cm定番デザイン、ベルトループにロゴプレートがアクセントになって良いです。ベルト幅は、3.5センチ太くも細くもない、使いやすい幅です。素材は、牛革リアルレザーを使用しており高級感もありオススメです！オフィスカジュアルはもちろん、ジーンズやチノパン、ミリタリーパンツ、ショートパンツ等のカジュアルボトムと相性抜群。自分でカットしてサイズ調節可能なので女性やお子様にもご使用いただけます。 ■カラー：ブラック■素材：牛革（カウレザー）■生産国：ベトナム製■サイズ（多少の誤差はお許しください） ベルト長さ ：約111cm（ピンの根元から剣先まで） バックルサイズ ：縦4.8cm×横5.2cm ベルト幅 ：約3.5cm ベルトバックル交換：不可 ベルトウエスト調節：切取り可能 ベルトウエスト目安：～約100cm（最長：ピンの根元から～最後のピン穴まで。） ホール数 ：5（18mm間隔）



黒 リーバイス 9020 ロゴプレートデザイン本革ベルト 幅 3.5cm (Levi's ...



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