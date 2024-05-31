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レア Supreme B.C. Tシャツ 刺繍 XL グレー 恐竜 スケルトン
商品番号 D69814698345
商品名

レア Supreme B.C. Tシャツ 刺繍 XL グレー 恐竜 スケルトン
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 4,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SupremeB.C.Tシャツ刺繍XLグレー恐竜スケルトンレアデザインクローゼット入れ替えのためお譲りします。色　グレーサイズ　XL平置きおよそ総丈74cm身幅60cm状態普段使いとして着用して、何回か自宅で洗濯乾燥しています。目立った傷等はなく美品だと思いますが、素人判断と自宅クローゼット保管のため、神経質な方はご遠慮ください。A4サイズのネコポスでお送りします。たたみシワはご了承ください。※Supremeは公式オンラインか店舗で購入しています。どのアイテムをどこで購入したかまでは記憶しておりませんが、Supreme店舗は都内のみです。すり替えトラブル防止のため、返品はお受けしておりません。
http://narcologia.ru/goods/stepchild181552.html
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