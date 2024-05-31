SupremeB.C.Tシャツ刺繍XLグレー恐竜スケルトンレアデザインクローゼット入れ替えのためお譲りします。色 グレーサイズ XL平置きおよそ総丈74cm身幅60cm状態普段使いとして着用して、何回か自宅で洗濯乾燥しています。目立った傷等はなく美品だと思いますが、素人判断と自宅クローゼット保管のため、神経質な方はご遠慮ください。A4サイズのネコポスでお送りします。たたみシワはご了承ください。※Supremeは公式オンラインか店舗で購入しています。どのアイテムをどこで購入したかまでは記憶しておりませんが、Supreme店舗は都内のみです。すり替えトラブル防止のため、返品はお受けしておりません。



レア Supreme B.C. Tシャツ 刺繍 XL グレー 恐竜 スケルトン-eastgate.mk



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