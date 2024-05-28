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- 【激レア】エアージョーダン Tシャツ ラストショット ビデオテープ ナイキ
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商品詳細
☆御観覧頂き、誠に有難う御座います☆ 【フォロー割引中】・フォローして頂いている方は 500円 割引致します♪「フォロー中です」コメント欄にコメントして頂いた方に 500円 割引致します^_^ 【まとめ買い割引中】 更に！・1度に2点以上購入して頂いた方は 更に！500円 割引致します！・まとめ買いして頂ける方はコメント欄に記入をお願い致します♪ヴィンテージ古着を主に出品しております☆#古着SHOP【RN】その他アイテムも宜しければご覧ください^_^----------------------------------------------------【商品名】ナイキ ジャンプマンエア ジョーダン Tシャツ【ポイント】魅力的なポイントは人気の高い胸のビッグデザインです☆人気のブラックのカラーリングも魅力的です☆マイケルジョーダン☆希少なデザイン☆ラストショット☆ビデオテープ☆Tシャツの軽くて動きやすい着心地の良さも魅力的です！【状態】古着です古着好き、ジョーダン好きにぜひ着て頂きたいです！レディースの方も可愛く着れます！-------------------------------------------------【サイズ】メンズMサイズ【カラー】ブラック【着丈】70㎝【肩幅】48㎝【身幅】54㎝【袖丈】23㎝【発送】購入後1〜3日で発送致します☆他のTシャツもよかったらご覧下さい☆#古着SHOP【RN】_Tシャツ#古着#ビンテージ#90s#古着男子#古着女子プーマ・アディダス・ナイキ・チャンピオンなどのストリート物スウェットパーカージャージナイロン系など出品中です
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