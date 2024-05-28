Supreme シュプリーム バンダナ Tシャツ ボックスロゴ　バンダナ柄

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○早くて安心の「メルカリ便」で配送します！○支払い日から1、2日で発送致します。○全商品送料無料！！*******************************************シュプリーム Tシャツ ボックスロゴ バンダナ柄○サイズ平置き寸法表記：XL着丈：74.5身幅：65袖丈：24.5肩幅：51.5※若干の誤差はご了承ください。○状態\u003cB\u003e使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはない。※USED、VINTAGE品の特性をご理解頂ける方へオススメしています。○こちらもオススメ#商品一覧_クマ#Tシャツ_クマ○プロフご一読お願いいたします柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···レッド袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋