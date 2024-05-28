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クリスチャンオードジェー ベルト メンズ
商品番号 V26149912823
商品名

クリスチャンオードジェー ベルト メンズ
ブランド名 クリスチャンオードジェー
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンオードジェーベルトメンズアメリカ製全長:108cm穴部分:79cm/92.5cm幅:3.7cm何年か前に購入した物で数回使用しました多少の傷はありますが状態は良いと思います(写真をご確認ください)神経質な方は御遠慮下さいませ
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