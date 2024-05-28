ヒステリックグラマー　リンガーTシャツ　Lサイズ

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こちらの商品はヒステリックグラマーのリンガーTシャツです。23SSのものになります。２、3回着用しました。あくまで、中古品ですので神経質な方は購入をおやめください。柄・デザイン···その他カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋#ヒステリックグラマー