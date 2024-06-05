stein / PRINT TEE HAND BLACK Sサイズ

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短時間に2回ほど着用しましたがサイズ感が合わなかったためお譲り致します◎完売商品のためレアだと思います是非ご検討よろしくお願い致します☺︎brand:stein(シュタイン)PRINTTEE(MERCERISEDCOTTON)-HAND-/Color:Blacksize:S上質なコットン原料を使用した40/2のシルケット天竺を使用したプリントTシャツです。シルケット加工に加え、バイオ加工を施すことで、綿特有の風合いを引き出しつつ、肌当たりの良いしっとりと滑らかなタッチが特徴。肩幅、身幅を広くとったオーバーサイズ気味のシルエットを着丈でバランスをとっています。シンプルでミニマルなカットソーながら、深いブラックの色味、素材使い、シルエットを追求した仕上がりとなっています。