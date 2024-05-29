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商品詳細
MBハイエンドレザーメッシュベルトカラー：ダークブラウン／ゴールド（金属部分）サイズ：M幅：2.8cm、全長：120cm（ピン先～剣先）2022年5月発売、2022年9月発送品です。着用回数は二週間に一回程度です。尾錠には使用に伴う細かな傷がありますが、大きなものではありません。すでに廃盤となっている商品ですので、買い逃した方はぜひこの機会をご利用ください。#MBアイテム#MB#メッシュベルト#レザーベルト
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MBハイエンドレザーメッシュベルト（ゴールド）／ダークブラウン／M-
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MBハイエンドレザーメッシュベルトダークブラウンゴールド ベルト ...
MB ハイエンドレザーメッシュベルト Mサイズ シルバー 通販限定品 ...
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サイズ交換ＯＫ】 MB ハイエンドレザーメッシュベルト ブラック ...
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MBハイエンドレザーメッシュベルト(シルバー) | yoshi-sushi.ca
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