《PaulSmith》ネクタイ　ネイビー　ストライプ　ジャガード　花柄

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商品詳細
#ラビットフットネクタイにて各種ネクタイのご用意があります！他の商品もぜひ！ご覧ください！《ブランド》PaulSmithポールスミス《アイテム》ネイビーストライプの定番ネクタイになります！大剣裏地に鮮やかな花柄がおしらわれている商品になります！《商品状態》中古品になりますが、擦れ傷汚れ等の無い綺麗な商品になります！気になる部分がありましたら、お伝えください。すぐに写真追加致します！《サイズ》大剣8cm小剣4cm《購入先》大手リユースショップここまで、ご覧いただきありがとうございます！ご検討の程、よろしくお願いいたします！ネクタイさまざまな柄をご用意しております！セット売り等もご対応出来ますので、下記ハッシュタグで検索お願いします！ #ラビットフットネクタイ
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