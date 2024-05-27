ヒステリックグラマー VIXEN GIRL刺繍 Tシャツ

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VIXENGIRL刺繍Tシャツ【02221CT05】カラー：ホワイトサイズ：Mサイズ店舗にて購入１シーズン着用購入前にコメント下さい。質問等あればコメントにて回答させて頂きます。着丈:約67cm身幅:約50cm 袖丈:約21cmヒステリックグラマー/HystericGlamour