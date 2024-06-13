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【新品】CK カルバンクライン ネクタイ グレー チェック
商品番号 F99878354389
商品名

【新品】CK カルバンクライン ネクタイ グレー チェック
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,949 円
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商品詳細

#ＫＪ＿編集中の商品＿値下げ頑張ります⇦クリック#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿ネクタイ＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【　ブランド紹介　】世界的に有名なファッションブランド、カルバンクライン/CalvinKlein。ラルフローレンやダナキャランと並び称される、アメリカの三大ブランドの一つにもなっています。シンプルで綺麗なシルエット、着心地が快適で機能的な作りをされているのが特徴。【　商品詳細　】素材：絹100％カラー：グレー系全長：約142m大剣幅：約6.5cm小剣幅：約4m若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。紙タグ無し。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。柄・デザイン···チェック柄・デザイン...チェック
http://narcologia.ru/goods/capitation439508.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant670882.html
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