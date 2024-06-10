【希少】キムタク着/ヒステリックグラマー /ボブディラン/Tシャツ

■商品説明ヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOURボブディランBobDylan希少Tシャツ■カラー黒■サイズ表記サイズ・L実寸参考値・肩幅:44cm・身幅:49cm・着丈:69cm・袖丈:cm素材・綿100%少し着用感はございますが、大きなダメージなどは無くまだまだご着用頂けます。木村拓哉さんが着用していた同型同色になります。ボブディランは2016年にノーベル文学賞を受賞している伝説的ソングライターです。素人検品、自宅保管のためその点ご了承ください。気になることはコメントにてご質問をお願いします。小さく折り畳んで発送いたします。お値下げ交渉はフォロワー様のみご対応させていただいてあります。予めご了承ください。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖



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