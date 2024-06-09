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- ヴィンテージ★スター・ウォーズエピソード1★ダース・モールTシャツ
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商品詳細
出品の少ないダース・モールの希少で珍しいプリントになります❗MadeinUSA1999年の映画スター・ウォーズエピソード1上映当時に販売されたTシャツになります❗【サイズ】サイズ表示無しの為フリーにしています！【昔のtシャツですから今のよりは大きいと思われます】着丈…約68cm肩幅…約54cm身幅…約57cm袖丈...約20cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【素材】しっかり綿100%●その他、注意事項：細かいデザインなどは写真にてご確認ください。普通郵便にしていますが厚み\u0026重さでらくらくメルカリ便に変更致します❗️なにせ古い品ですから保管中の細いシミ\u0026使用感\u0026たたみシワ等見落としがあるかと思います❢神経質な方はご購入お控え下さい。即購入OK❗まとめ購入大歓迎です❗値下げ交渉にはお答え出来ません❗️※スター・ウォーズエピソード1※スター・ウォーズ※ダース・モール※ダース・ベイダー※オビワン※アナキン
http://narcologia.ru/goods/seamless153229.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi811847.html
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スター ウォーズ ヴィンテージ ダースモール T シャツ【STAR WARS Episode 1】【DARTH MAUL】【1999's-】
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90年代頃のスターウォーズ・ダースモールTシャツです。白地のボディー ...
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