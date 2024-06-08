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NEW ERA 59FIFTY × fear of god ESSENTIALS
商品番号 U68981717549
商品名

NEW ERA 59FIFTY × fear of god ESSENTIALS
ブランド名 フィアオブゴッド
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■59FIFTYFEAROFGODESSENTIALSTheClassicCollectionフロリダ・マーリンズティールブルーグレーアンダーバイザー■SIZE:71/2（59.6cm）■状態新品未使用■素材：ポリエステルコットン国内正規NewEra新宿店にて購入しました。販売数少なく結構レアです。メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。メジャーリーグの各球団カラーをフィーチャーしています。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。この情勢で金欠の為出品します。スニーカー、ファッション好きな方へぜし！●即購入OKです●一方的な返品・クレームは受け付けかねます。予めご了承くださいませ。●ご購入確定後、48時間以内にご入金お願いします。●必ず上記に了承いただける方のみ、ご入札ください。#ONAIR#FTC#kyne#fearofgod#fogessentials#フィアオブゴッド#FOG#パーカー#エッセンシャルズ#fearofgod#TheMarathonClothing#LIMIfeu×WINDANDSEA#WINDANDSEA#Y'sLIMIfew#CommedesGarçons#YOHJIYAMAMOTO#川久保玲#ヨウジヤマモト#AURALEE#オーラリー#steavenalan#ENROUTE#コモリ#COMOLI#YOKE#NEWBALANCE#ニューバランス#DESCENTEPAUSE#doublet#kiit#キート#sacai#hyke#ハイク
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