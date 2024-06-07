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HERMETIC CRYSTAL BELT レッド　赤　M
商品番号 J76005529264
商品名

HERMETIC CRYSTAL BELT レッド　赤　M
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 4,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

観覧ありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい！値下げ交渉も大丈夫です◎○アイテムHERMETICヘルメティックCRYSTALBELTレッドブリンブリンギラギラウエスタンベルトパイソン○サイズM:105cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れも無くまだまだ快適にお使いいただける美品です◎○カラーレッド　赤○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。カラー···レッド#bbsimon#hermetic#supreme#ストリート#ギラギラベルト092711104290013
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