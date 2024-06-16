CINOH チノ コットン ビッグ Tシャツ 23scu303

タグはとってしまいましたが試着のみです。サイズ 4619800円カラー エクリュユニセックスで着ていただけます。ゆったりとしたビッグシルエットがトレンド感たっぷりCINOH(チノ)より、超長綿の上質なコットン生地を使用したコットンビッグTシャツが届きました。毎シーズン人気のコンパクトＴシャツと同じ素材で、こちらはゆったりとしたサイジングです。ハリと光沢感のあるクリーンな生地は一目で上質と分かる素材感です。肩周りや身幅がゆったりとしたビッグシルエットで、トレンド感のある装いをお楽しみいただけます。背中にアイレットが配置されており、さり気ないアクセントになっています。ミニマルなデザインで、きれいめにもカジュアルにもスタイリングしやすく、そのまま1枚で着てもサマになるトップスですカラー···ホワイト



CINOH｜コットン ビッグ Tシャツ 23scu303-tr - Piu di aranciato(ピウ ...



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Tシャツ/48/コットン/CRM/無地/23scu303-tr



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EX. COTTON JERSEY BIG T-SHIRT ｜ CINOH



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【CINOH/チノ】EX.COTTON JERSEY COMPACT T-SHIRT/別注コットンジャージーコンパクトTシャツ



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CINOH（チノ）の「【CINOH / チノ】EX.COTTON JERSEY BIG T-SHIRT/THE ...



CINOH(チノ) / Tシャツ/48/コットン/CRM/無地/23scu303-tr | 古着の ...



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