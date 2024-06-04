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商品詳細
米空軍A-10CサンダーボルトⅡを運用する第354戦闘飛行隊（DM）のオフィシャルキャップとオリジナルシャツです。航空祭でパイロットから直接購入したものです。コレクションとして保管していたもので双方とも未使用品になります。キャップのサイズはM〜XL（OneSizefitall）です。シャツのサイズはMです。#米空軍#戦闘機#攻撃機#パイロット#サンダーボルトⅡ#横田基地#航空祭#キャップ#帽#エースコンバット#メンズ#シャツ
http://narcologia.ru/goods/perpetual201746.html
http://narcologia.ru/goods/flight529028.html
http://narcologia.ru/goods/freezer681198.html
米空軍飛行隊キャップ、シャツセット - キャップ
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米空軍飛行隊キャップ、シャツセット 正規店販売 motrizquimica.com.br
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