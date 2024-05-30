【美品】ポールスミス　レザー手袋　裏地カシミヤ　本革　ロゴ刻印　マルチ　ブラック

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【メンズ、レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】◆ポイント PaulSmithの手袋、グローブです。表地は本革レザー(羊革、シープスキン、柔らかい)、裏地はカシミアのニット生地、マルチカラーのジップ金具付き、ジッパーの取手と左手の一部にロゴ刻印入りです。◆カラー/色 ブラック/黒色 ベース◆素材 羊革(レザー)ライニング カシミヤ(カシミア)◆サイズ【cm】 ・表記 81/2 ・全長 22.5(中指の先からの採寸) ・横幅 10(履き口部分の横幅)(ジップ開けると11) ※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション レザー特有のシワ感はありますが、使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。◆当店では他にもポールスミスの商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。 ↓↓↓↓↓↓ #JOEYsポールスミスcollection●お値引きのご案内 フォロー割りあります^^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF1678#JOEYscollection素材···本革カラー···ブラック、マルチ手袋形···5本指



Paul Smith ポールスミス 革手袋



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