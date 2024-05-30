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【美品】ポールスミス　レザー手袋　裏地カシミヤ　本革　ロゴ刻印　マルチ　ブラック
商品番号 P23084228993
商品名

【美品】ポールスミス　レザー手袋　裏地カシミヤ　本革　ロゴ刻印　マルチ　ブラック
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,451 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル　【メンズ、レディース、ユニセックス】　【セカンドユース、古着】◆ポイント　PaulSmithの手袋、グローブです。表地は本革レザー(羊革、シープスキン、柔らかい)、裏地はカシミアのニット生地、マルチカラーのジップ金具付き、ジッパーの取手と左手の一部にロゴ刻印入りです。◆カラー/色　ブラック/黒色　ベース◆素材　羊革(レザー)ライニング　カシミヤ(カシミア)◆サイズ【cm】　・表記　81/2　・全長　22.5(中指の先からの採寸)　・横幅　10(履き口部分の横幅)(ジップ開けると11)　※平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。◆コンディション　レザー特有のシワ感はありますが、使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。◆当店では他にもポールスミスの商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。　　　　　　　　　　↓↓↓↓↓↓　　　　#JOEYsポールスミスcollection●お値引きのご案内　フォロー割りあります^^　詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF1678#JOEYscollection素材···本革カラー···ブラック、マルチ手袋形···5本指
http://narcologia.ru/goods/plaque604107.html
http://narcologia.ru/goods/update989995.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador879906.html

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