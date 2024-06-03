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ギリシャメイド　ターコイズ　スターリングシルバー　リング
商品番号 G98058771926
商品名

ギリシャメイド　ターコイズ　スターリングシルバー　リング
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 37,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギリシャにて購入したシルバーリングですサイズは約20〜21ほどゴールドのマトリックスが入っているものでとても綺麗です外殻のクリスタルはSwarovski社のクリスタルが使われてるそうです#トルコ石#turquoise#パイライト#スパイダーウェブ#starringsilver#天然石#needles
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