ギリシャメイド　ターコイズ　スターリングシルバー　リング

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商品詳細
ギリシャにて購入したシルバーリングですサイズは約20〜21ほどゴールドのマトリックスが入っているものでとても綺麗です外殻のクリスタルはSwarovski社のクリスタルが使われてるそうです#トルコ石#turquoise#パイライト#スパイダーウェブ#starringsilver#天然石#needles
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