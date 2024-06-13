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商品詳細
匠の神（TaKuMiKa）の新品未使用のクロコダイル財布です。シャムクロコダイル（本物）ラウンドファスナー長財布本物のシャムクロコダイル革（ワニ革）継ぎ目無し一枚物です。一点ずつ模様は違いますので、写真は実物の物です。かなりオススメ一品です。写真では分からないかも知れませんが、すごく質感があると思います。この度はクロコダイル革の質感を大事にしたかったので革をあまり剥かないで使用しており、縫製は丁寧に手縫いで仕上げられておりますので、とても綺麗な出来栄えのクオリティーの高い逸品です！カラー：ブラック素材：ワニ革（外装）牛革ポリエステル（内装）サイズ：縦19.5cm×横10cm×幅2.5cm■仕様ラウンドファスナー開閉式長財布お札入れx2、カード入れx8、ファスナーコイン入れx1カードホルダー状態：新品未使用注意事項※天然素材を使用し、ハンドメイドで作成した商品になりますので、革本来の生息中の傷などが有る場合があります。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/sucrose280240.html
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クロコダイル 本物 ラウンドファスナー長財布 新品未使用 今週限定値下
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