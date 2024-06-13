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PRADA サフィアーノ　レザー　ロゴ　長財布　ネイビー
商品番号 P62818421849
商品名

PRADA サフィアーノ　レザー　ロゴ　長財布　ネイビー
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長財布折りたたみ二つ折りロングウォレット札入れカード入れ定期入れ名刺入れロゴサフィアーノレザー本革　紺色nero●ブランドPRADAプラダ●カラーネイビー●サイズ高さ9cm幅19cm●購入先ブランド古着屋●状態多少の使用感はございますが、まだまだご使用いただけます。
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