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【説明用】C20　ウォレットチェーン 喜平 チェーン キーホルダー 新品
商品番号 M73188440886
商品名

【説明用】C20　ウォレットチェーン 喜平 チェーン キーホルダー 新品
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【説明用】となります。こちらからご購入されないでください。ご購入は【購入用】からお買い上げお願いいたします。水曜、日曜日はお休みです。返信は翌日１４時以降させていただきます。C20　ウォレットチェーン喜平ガンメタチェーンキーホルダー新品※プロフ必読お願いします。『商品説明』片方ナスカンウォレットチェーン・キーホルダーなど色々な用途にお使いいただけます。存在感抜群のチェーンになります.流行に左右されない飽きの来ないデザインでオールシーズン使用できます。カジュアル、ストリート、モード系、原宿、韓国系とスタイル問わず使用でき幅広いコーディネートと合わせやすいです。【カラー】ガンメタ【サイズ】全長：約20ｃｍ位チェーンのみ（その他画像は参考画像です）　海外製品ですので、多少塗装難、小傷等ある場合が御座います。普通郵便での発送です。追跡付きは＋１５０円となります。その他商品との同梱は単品価格600円となります。
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