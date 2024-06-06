vetements × reebok 2017ss ナイロントラックジャケット

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【希少】VETEMENTS Reebok 再構築 トラックジャケット

vetements×reebok2017ssに発売されたオーバーサイズのナイロントラックジャケットですアームがかなり長いシルエットですシャリ感のあるナイロンに裏地はメッシュ素材でスポーティな仕様です左肩の後部に黒いシミが1箇所あります数回しか着ておらず系統が変わったためずっと保管してました欲しいものがありその資金作りとして出品します基本値下げは考えておりませんのでよろしくお願いします！サイズ xs着丈62(後ろ67)身幅81肩幅70袖丈71平置きでの採寸なので参考までに素材···ナイロンカラー···レッドジップ・ボタン···ジップアップ