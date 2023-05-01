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読売ジャイアンツ　野球帽　M 昭和
商品番号 A80104992994
商品名

読売ジャイアンツ　野球帽　M 昭和
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昭和レトロ希少グッズ　読売ジャイアンツ　帽子サイズ　M(54〜56cm)洋服店の売り物としての長期保管品です。埃、黄ばみ、汚れ、シミあります。ディスプレイされていたのは日が当たる場所ではなかったですが、数十年置きっぱなしによる経年劣化はあると思います。また、半分に畳まれた状態での保管でしたので、重なりが無かった部分の汚れが目立ち、畳み癖がついていています。(画像５、10枚目)サイズを調整できるアジャスターの破損はありません。手洗いできる表記がありますが、何十年前のものですのでデリケートに扱ったほうが良さそうです。同じ物をあまり見ませんのでこの値段設定です。年代物、保管品にご理解いただける方現状のままご了承いただける方のみお願い致します。貴重グッズキャップ帽子昭和レトロ野球帽　コレクション　当時物形···ベースボール
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