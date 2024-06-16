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MONTBLANC モンブラン ビジネスカード ホルダー 名刺入れ　ブラック
商品番号 T39094293582
商品名

MONTBLANC モンブラン ビジネスカード ホルダー 名刺入れ　ブラック
ブランド名 モンブラン
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MONTBLANCモンブランマイスターシュテュックビジネスカードホルダー名刺入れになります。中古にはなりますが、使用頻度がそれほど高くなかったので、状態はよいと思います。目立つような傷や汚れはありませんが、二つ折り部分などにシワは若干見受けられます。カラー：ブラックイタリア製サイズ：75×15×110mm（メーカーホームページより）
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