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【アメリカ】デニム　ベースボールキャップ　メタルバックル　刺繍　インディゴ
商品番号 V14637172873
商品名

【アメリカ】デニム　ベースボールキャップ　メタルバックル　刺繍　インディゴ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,474 円
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商品詳細

アメリカ古着　アメリカ買付品　帽子トラッカーキャップ　企業物　企業ロゴアジャスター　デカロゴ　ヴィンテージキャップキャップ　世田谷ベース　スナップバックキャップMBFMoveBeforeFameデニムキャップ　●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り　約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡　#BONZ　#BONZキャップおまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！商品管理番号　23JCP171◆カラーインディゴブルーデニムブルー◆素材コットン　100%◆状態良好。※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#BONZ　#BONZキャップ商品管理番号　23JCP171カラー...ブルー形...ベースボール
http://narcologia.ru/goods/marshal465080.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild140552.html
http://narcologia.ru/goods/perforce431565.html
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