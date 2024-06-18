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ヤマハ YAMAHA THR5A ギターアンプ
商品番号 N44719162169
商品名

ヤマハ YAMAHA THR5A ギターアンプ
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 7,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハのギターアンプTHR5Aです。アコースティックギターに特化したアンプで、豊富なエフェクトでアコースティックギターの響きを表現します。コンパクトですが、文化祭や小ホールでも十分なパワーを持ち、サイレントギターにもベストマッチです。取説、箱、ACアダプター付き。おまけで5mシールドをお付けしますので、すぐにステージに立てます。エレキっぽくないアコースティックの音を再現するのに最適です！【商品スペック】■アコースティックギター用アンプ、コンボタイプ■出力：5W+5W■スピーカー：8cm×2■アンプシュミレーション：CONDENSER、DYNAMIC、TUBE、NYLON、EGCLN■エフェクト：COMP、CMP/CHO、CHORUS、DELAY、DLY/REV、HALL■コントロール：AMP,GAIN,MASTER,BASS,MIDDLE,TREBLE,EFFECT,DLY/REV,GUITAROUTPUT,USB/AUXOUTPUT,TAP/TUNERスイッチ■電源：電源アダプターまたは電池（単三形アルカリ電池またはニッケル水素電池[eneloop]×8本）で駆動■寸法、重量：27Wx16Hx12Dcm、2kg
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