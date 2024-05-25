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blue crystal angel RING リング 指輪
商品番号 J25274986750
商品名

blue crystal angel RING リング 指輪
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,110 円
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商品詳細

bluecrystalangelRINGリング指輪ブルーサファイアやシルバートパーズのようなおそらく人口石がトップのデザインリング天使の翼がデザインかと思います。12～12.5号程内側にS925刻印ブランド不明
http://narcologia.ru/goods/perforce183765.html
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