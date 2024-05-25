blue crystal angel RING リング 指輪

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商品詳細
bluecrystalangelRINGリング指輪ブルーサファイアやシルバートパーズのようなおそらく人口石がトップのデザインリング天使の翼がデザインかと思います。12～12.5号程内側にS925刻印ブランド不明
http://narcologia.ru/goods/perforce183765.html
http://narcologia.ru/goods/assessor763903.html
http://narcologia.ru/goods/stair739000.html
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