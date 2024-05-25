■クロムハーツ■ベビーファットチャーム 22k ダイヤ ロールチェーン付属セット

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◎ご覧頂き誠に有難うございます☆★◎クロムハーツ直営店購入品となります。クロムハーツCHROMEHEARTSベビーファットチャームネックレスロールチェーンシルバー925インボイスギャランティ【商品説明】クロムハーツの定番アイテムになり永年愛され続け支持されて来たアイコン的な存在のネックレスです。シンプルながらゴールドのエレガントな色合いとダイヤが首元を華やかに飾りますのでクロムハーツの世界観をしっかりと味わうことができます。【商品状態】新品仕上げ後22kコーティング.刻印カスタム.純品ジルコンダイヤをセッティングしています。全体的に美品かと思いますが、一般used品としてご理解を頂き必ず画像にて状態のご確認をお願い致します。【商品詳細】ブランドクロムハーツ（ChromeHearts）商品名ベビーファットチャームダイヤネックレスロールチェーン素材シルバー925ベビーファットチャームダイヤ■サイズ【縦×横】24mm×10mmネックレスロールチェーン■サイズ【全長】45cm■付属品1.ギャランティ写し2.クロムハーツショッパー袋3.シルバーポリッシュ以上3点発送の際は防キズ保護のためにOPP袋やクリアパック等で丁寧に包装梱包を行い迅速に発送致します。■ご入金から1～2日で土日.祝日も発送可能。丁寧親切なお取引を心掛けています☆★