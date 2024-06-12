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音羽山六 珎竹林造 瓢花入 掛花入内真塗 銀金具角環共箱★時代物★高さ23.5㎝
商品番号 U85103474763
商品名

音羽山六 珎竹林造 瓢花入 掛花入内真塗 銀金具角環共箱★時代物★高さ23.5㎝
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 11,398 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音羽山六珎竹林造瓢花入掛花入内真塗銀金具角環共箱★時代物★高さ23.5㎝4D0401サイズ(約):最大幅10.5㎝、高さ23.5㎝、重さ100ｇ
http://narcologia.ru/goods/troupe72711.html
http://narcologia.ru/goods/pompous9823.html
http://narcologia.ru/goods/recycling832814.html

音羽山六 珎竹林造 瓢花入 掛花入内真塗 銀金具角環共箱★時代物★高さ23.5㎝
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花入 | 茶道具販売｜香月苑｜こうげつえん｜茶道具専門店｜

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