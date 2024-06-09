美品 Schott×NEWERA9 FIFTY SNAP BACK CAP

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【必ずプロフィールをご確認の上、ご購入下さい。】メルペイスマート払いで即決も可能ですので、是非ご検討下さい。数多くの出品の中、ご覧頂きましてありがとうございます。再販してもすぐ売り切れてしまう大人気のコラボキャップです。お探しの方も多いと思います。通販サイトで新品購入し数時間2回のみ使用です。ほとんど未使用品に近い状態です。中古品として見ていただけると幸いです。※発送する際は宅配コンパクトです。大きいサイズの包装をご希望の方はお値段を上げて変更させていただきます。丁寧に梱包し、発送致します。何かご不明点などあればお気軽にお問い合わせください。定価￥8,250Schott×NEWERAのコラボレーション創業100周年を迎えた\"\"NEWERA\"\"と創業100年を越え今もなおアメリカ本国でレザーを生産し続けるSchottアメリカをバックボーンにもっている両ブランドのコラボアイテムフロントには「SchottBROS.（ショットブラザーズ）」を意味する刺繍を入れバックにブランドロゴをあしらったモデルです。Schottのブランドカラーのブラックと相性の良いホワイトでまとめられたカラーリング。6枚ハギで構成されたシルエットの9FIFTY。今回はFittedSize(約1cm刻みのサイズ展開)ではなく、リアサイドに施されたスナップバックを用いて、サイズを調整することが可能になっています。近年ではストリートファッションの新アイコンとしても注目を集めています。カラー...ブルー形...ベースボール