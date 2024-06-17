【週末限定価格】Al Somers (アルソマーズ)ターコイズリング

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AlSomers(アルソマーズ)のターコイズリングになります。今は亡きアルソマーズの遺品となり、非常に希少価値が高い物となります。21号幅約11mm◆アル・ソマーズについてアル・ソマーズは1942年生まれのカリフォルニア州ロサンゼルス出身でフランス人とアパッチ(アメリカ先住民の一部族）のハーフです。今では数少ないナバホ族の伝統的工法を継承するシルバースミス(銀細工職人)の一人です。効率化を図り生産性を優先させるメーカーが増える中で、アルは製品が完成するまでの全ての工程を自らの手作業で行うこだわりを持っています。それゆえに生産数が限られたり、同じモデルでも微妙に違いが出たりなどの個体差が生じますが返ってそれが所有する事で作品一つ一つへの愛着を感じたり、カスタムメイドのような贅沢感を味わうことが出来ます。◆あくまで中古という事をご理解頂き、神経質な方は購入をお控え下さい。◆ご購入前に、掲載の画像を良くご確認して頂き、商品のご購入を宜しくお願い致します。