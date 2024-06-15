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- 極美品 ALYX バーシティジャケット(紙タグ付属)
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商品詳細
ALYXバーシティジャケット【サイズ】肩幅:51cm身幅:58cm着丈:66cm(襟ぐり中央から)袖丈:62.5cm＊若干の誤差はご了承下さい。【素材】画像5枚目【色】ブラック【状態】試着程度で暗所にて保管していました。【仕様】外ポケット2,内ポケット2紙タグ、交換用スナップボタン【注意事項】値段交渉はコメントにてお受けしております。中古品にご理解のある方のみご購入をお願いします。カラー···ブラック素材···ウール
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