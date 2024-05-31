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美品 18金 喜平 ネックレス8面トリプル 50.4g 50cm K18キヘイ
商品番号 I17953111341
商品名

美品 18金 喜平 ネックレス8面トリプル 50.4g 50cm K18キヘイ
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 134,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品18金喜平ネックレス8面トリプル50.4g50cm幅約6mmK18キヘイ造幣局刻印あり中古ですが目立つ傷などなく美品です。
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