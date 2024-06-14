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1930's JCペニー　チンスト　ペニーズ　　コットン　シャツ　ジャケット
商品番号 X31025338706
商品名

1930's JCペニー　チンスト　ペニーズ　　コットン　シャツ　ジャケット
ブランド名 ペニーズ
特別価格 税込 22,078 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭕️69800円を　　特別SALE価格です‼️ので　　　　これ以上のお値引きは　　　　　　厳しいのですが、、、❌お値引き希望価格については　　プロフをご確認の上で　　　　　ご希望価格のコメント　　　　　　　　　お願いします‼️⭕️超希少な30's→40's⭕️⭕️1930年代から1940年代初期⭕️⭕️J.C.PENNEYCOSTORES⭕️モールスキンタイプ系のコットンチンストラップ付き⭕️ジッパーは30sKWIK鳩目コの字endジッパー⭕️サイズ表記無しL程度実寸平置きで身幅58cm肩幅47cm袖丈58cm着丈66cm以上採寸はcm程度としますコンディションは入手当時からこの状態でしたジッパー付けは手縫で補修されてます袖丈を肩の部分で少々ツメてるようですマチは潰して着丈をツメてるようですタグの少し上の方に四角いパッチ補修あり以上画像にてご確認ください何かありましたらご質問ください〜40's以前までの出品一覧はこちらです→#40年代以前VinWCデニムジャケットVintage出品一覧→#デニムJKTWC40's50's60's70's80's〜ビンテージXXBigEe赤耳66オールドレギュラージーンズ出品一覧です→#RJeansWCギャバジャン系の出品一覧です→#ギャバジャンWCウール系シャツジャケット等の出品一覧はこちらから→#ウール系のWC
http://narcologia.ru/goods/sci-fi661947.html
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