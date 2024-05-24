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【美品】MR.olive E.O.I. ウォレット　財布
商品番号 O87621934109
商品名

【美品】MR.olive E.O.I. ウォレット　財布
ブランド名 ミスターオリーブイーオーアイ
特別価格 税込 2,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(ˊ̱˂˃ˋ̱)即決のご購入もOK！・ご購入前にお手数ですがプロフィールをご覧ください。▼商品説明▼ミスターオリーブの財布です。全体的に使用感があります。こちらの商品は【A】ランクです-----------------------------------------------【SS】新品・未使用/タグ付き/デッドストック【S】使用感を感じない美USEDアイテム【A】若干の使用感があり、目立たないダメージや汚れのなく、状態が良いUSEDアイテム【B】多少の使用感があり、少しダメージや汚れのある、状態が普通のUSEDアイテム【C】全体に使用感があり、目立つダメージや汚れある状態の悪いUSEDアイテム-----------------------------------------------●ブランド名:マスターオリーブイーオーアイ●商品名:財布●カラー:ブラック●サイズ:ヨコ　　約9.5cmタテ　　約9-24cmマチ　　なし/カジュアル　香り　本格派　ブランド品　ヴィンテージ　ビンテージ　ウォレット　サイフ　ホーウィンレザー　アニリン　クロムエクセル　ANILINCHRXR/9/1-05-H1
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