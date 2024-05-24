Silver925 ダガーモチーフリング　シルバー925 メンズアクセサリー

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ご覧頂きありがとうございます。こちらはシルバー925製のダガーモチーフリングになります。限定1点のみとなります。ダガー（短剣）をモチーフとしたデザインが彫刻されており格好良いデザインです。シンプルなデザインながらも存在感があります。一つつけるだけでも様になります。カルティエやマルジェラのリングと遜色ない完成度なので、お好きな方は是非。デザインがシンプルなのでコーディネートに取り入れやすくどなたでもお使い頂けます。*他にも異なる組み合わせ,サイズ違いなど関連商品も出品しております。*説明文下の[出品者]をポチッとして頂くと全ての商品をご覧いただけます！インディアンジュエリーや、メキシカンジュエリーが好きな方にオススメです。クロムハーツ、LAVER、ジャムホームメイドなど好きな方にもオススメです。【サイズ】サイズ14号〜（フリーサイズ）リング幅 12mm————————————————※海外輸入品のため小傷がある場合が御座います。神経質な方はご購入をお控えください。————————————————＊値下げ不可＊購入前コメントは不要です。#フォロー割実施中！#メンズ#レディース#アクセサリー#サイズ #誕生日 #記念日 #贈り物 #プレゼント#シルバ−925#ステンレス316L#チタン #チェーン #リング #指輪 #ブレスレット #ペンダント#ネックレス#ブラック#ゴールド#シルバー 5N10