NIKE AIR MAX97QS

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商品詳細
モデル/シリーズ···AIRMAXメインカラー···レッドモデル/商品名···AIRMAX97企画元···その他知人より頼まれて出品使用回数は少ないそうです。目立つキズや汚れはありませんが写真で確認お願いします。中古品ですのでご理解ある方にお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stage520997.html
http://narcologia.ru/goods/organization27962.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric774045.html
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