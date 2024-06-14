VANS ERA - “ GET THE REAL”

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バンズエラビリーズ限定【VANSERA-BILLY'SEXCLUSIVE-】“GETTHEREAL”とサイドテープに記された定番のモデル「ERA」。シンプルなデザインながら個性的で〈VANS〉らしいデザイン。国内では、BILLY’Sのみで展開するエクスクルーシブモデル。カラー：(GettheReal#95)black/truewhiteサイズ：28cm状態：数回着用の品です。写真の通り、汚れのある箇所もございますが、比較的美品でまだまだ履いて頂けると思います。あくまで古着となりますのでそのあたりご了承の方のみよろしくお願い致します。また購入意思のないいいねはご遠慮頂きますようお願い致します。即購入歓迎です♪他にも洋服やスニーカー等出品しています。よろしければご覧ください。#ひちこ〜プロフ読んで頂きたいです〜#ミリタリー#ワーク#US古着#ヴィンテージ#vintage#90s#80s#70s#60s#50s#アメカジ#Lee#ユーロヴィンテージ#ユーロミリタリー#アンダーカバー#高橋盾#藤原ヒロシ#フラグメント#fragment#supreme#kith#アママニエール#エアジョーダン#エアフォースメインカラー···ブラック人気モデル···conversect70(チャックテイラー)スニーカー型···ローカット(Low)特徴/機能/素材···別注