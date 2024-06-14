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CHROME HEARTS クロムハーツ スクロールラベルリング 指輪
商品番号 J48820256189
商品名

CHROME HEARTS クロムハーツ スクロールラベルリング 指輪
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 13,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランド：CHROMEHEARTSクロムハーツ■商品名：スクロールラベルリング■商品状態：中古■商品ランク：Bランク/傷や汚れがある■重さ：約16.9g■サイズ：約21号■付属品：なし■ブランド：クロムハーツ■カラー：シルバー■素材（貴金属）：シルバー■外装状態：打痕有り■全体状態：傷・汚れ・使用感のある中古品ですが、使用は、ほとんどしなかったので、綺麗です。■購入店は、新宿だったと思います。あまり、売りたくないのですが、金欠のため出品しました…ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freshman941356.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture448341.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi223447.html
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