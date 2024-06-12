PATRICK COX 二つ折り財布 黒×銀フルールドリス 新品 レザー 本革

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商品詳細
#supremesk8パトリックコックス#supremesk8革小物★お値下げは考えておりません。プロフィールご一読下さい。★カラー ：ブラック×シルバーフルールドリス★状態 ：新品・未使用。箱なし。★特徴 ：パトリックコックス国内正規品です。★レザー特有のトラ・シワは購入時からです。写真ご確認の上ご購入下さい。★ネコポス予定で送料は当方負担で発送させて頂きます。
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