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エルメス　グローブホルダー　SADDLE　スタッズ　シルバー
商品番号 A32438341398
商品名

エルメス　グローブホルダー　SADDLE　スタッズ　シルバー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 16,358 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメスグローブホルダーSADDLEスイフトレザー×スタッズ(ゴールド、シルバー)シルバーチェーン黒ブラックノワール付属品　箱、タグ、取説、ショップカード未使用自宅保管品です(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)およその実寸・長さ：約11.5cm・幅：約1.3cm神経質な方はどうぞご遠慮ください(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)今のところ、これ以上のお値下げは考えておりません
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