ディセンダントキャップ

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商品詳細
descendantディセンダントボックスロゴデニムキャップ5パネルカラーインディゴウォッシュサイズフリーツバの長さ約7cm購入して自宅保管です。薄手のコットンデニムを使用した5パネルキャップ。フロントパネルにボックスロゴの刺繍パッチ、背面にはバックル留めのアジャスターストラップ付き。レザーを用いたアジャスターストラップコットン100%カラー···ブルー系素材···コットン
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