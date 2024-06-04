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ディセンダントキャップ
商品番号 T43134428326
商品名

ディセンダントキャップ
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 1,750 円
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商品詳細

descendantディセンダントボックスロゴデニムキャップ5パネルカラーインディゴウォッシュサイズフリーツバの長さ約7cm購入して自宅保管です。薄手のコットンデニムを使用した5パネルキャップ。フロントパネルにボックスロゴの刺繍パッチ、背面にはバックル留めのアジャスターストラップ付き。レザーを用いたアジャスターストラップコットン100%カラー···ブルー系素材···コットン
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