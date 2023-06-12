Nike Dunk High Premium \

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NikeDunkHighPremium\"MightyCrown\"○ブランドNIKE○品番 314263-221○サイズ US10(28cm)○カラー bison/bisonbone○付属品 専用シューパックのみ使用感は画像にて確認下さい。使用済みですので損傷具合をご確認の上ご購入のほど宜しくお願い致します。返品交換は不可です。